“Polisi çekin, kararnameyi geri alın”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın Meclis’te yaptığı açıklamaların ardından, yaşanan sürecin kötü yönetildiğini belirterek, gerilimin düşürülmesi ve uzlaşı sağlanması için atılması gereken adımları sıraladı.

İncirli, haftalardır yaşananlara rağmen hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade ederek, bu noktaya gelinmesinin sorgulanması gerektiğini kaydetti. Ortak bir mutabakat sağlanmak isteniyorsa bunun koşullarının açık olduğunu vurgulayan İncirli, ilk adımın sahadaki polis varlığının geri çekilmesi olduğunu belirtti. Eylemler sırasında tutuklamaların devam ettiğine dikkat çeken İncirli, bu koşullarda sağlıklı bir diyalog zemininin oluşamayacağını ifade etti.

İncirli, hükümetin sunduğu önerinin de yeterince net olmadığını belirterek, daha önce bu konuda uyarıda bulunduklarını ve uygulamada sorun yaşanacağını dile getirdiklerini kaydetti. Yasaların muğlak ve belirsiz bırakılamayacağını vurgulayan İncirli, sürecin aceleyle yürütülemeyeceğini ifade etti.

Uzlaşı için izlenmesi gereken yolu da ortaya koyan İncirli, polisin geri çekilmesi, Yasa Gücünde Kararname’nin derhal geri alınması ve ilgili yasaların komiteye çekilerek teknik ve tarafların görüşlerinin alınacağı bir zeminde yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Bu koşulların sağlanması halinde mutlak bir uzlaşının mümkün olabileceğini ifade etti.