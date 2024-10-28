Girne’de Ziya Rızkı Caddesi'nde, dün meydana gelen trafik kazasında, polise yalan bilgi veren iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, S.G.B’nin (E-33) kullanımındaki araçla trafik kazası yaptığı halde, kazayı üstlenmesi için V.S’yi (E-37) teşvik etmesi sonucu, V.S’nin kaza anında söz konusu aracı kendisinin kullandığı yönünde polise yalan bilgi verdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

Binanın bodrum katındaki eşyaları çaldılar… Üç tutuklu

Lefkoşa’da, bir binanın bodrum katında muhafaza edilen ev eşyaları çalındı, meseleyle ilgili üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 23-26 Ekim tarihleri arasında meydana gelen olayda, Kemal Şemiler Caddesi’nde bulunan bir binanın bodrum katında muhafaza edilen bir şahsa ait buzdolabı, fırın, su sebili ve üçlü koltuk çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen D.D.(E-59), İ.K.(E-51) ve I.J.(E-35) tespit edilerek, tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.