“Polise rüşvet verip soruşturmalardan haberdar oluyordu”

Görevini kötüye kullandığı, rüşvet aldığı gerekçesiyle yargılanarak hapse mahkum edilen eski polis müfettişi Gülay Çekici’ye 130 bin euro rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanan Kamil Özalp mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli Polis çavuşu Ertem Hoca mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Kamil Özalp’ın 2016-2017 yılları arasında Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görev yapan Polis Müfettişi Gülay Çekici’ye kendisiyle ilgili soruşturmaları ve yapılacak operasyonları önceden bildirmesi için bir seferde 30 bin Euro, ikinci seferde 100 bin Euro toplam 130 bin Euro rüşvet verdiğini söyledi.

Polis, Özalp’ın 2016 yılı içerisinde Çekici’nin başka kişilerle temasa geçmesine ve operasyonları önceden bildirmesi karşılığında aylık 20 bin TL rüşvet almasına aracılık yaptığını da belirtti.

Polis, yurt dışında bulunan zanlının önceki gün ülkeye geldiğini ve tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının suç ortağı olan Çekici’nin daha önce yargılandığını anımsattı. Polis, rüşvet dosyasıyla ilgili soruşturmanın hali hazırda tamamlanmış olduğunu belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 400’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ne olmuştu?

Çekici, 9 Ocak 2017 ile 9 Ağustos 2018 tarihleri arasında Haksız mal edinme ve 2016 yılında Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Resmi sırları ifşa ve Görevi Kötüye kullanma iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında 2019’da tutuklanmıştı.

Bir akrabasının bankadaki para ve altınlarını zimmetine alıp, Girne’de ikamet ettiği apartman dairesi ve Esentepe’deki araziyi adına devraldığına ilişkin iddiaların yanı sıra, mal varlığındaki değişimler tespit edilen Çekici, ‘Rüşvet’le ilgili de soruşturulmuştu.

Çekici’nin yetkisiz olarak bulundurduğu gizli ibareli resmi evraklar ile dosyalar, dizüstü bilgisayarları, hard-diskler ve CD’ler de soruşturma tespit edilip emare yapılmıştı.

Çekici, 2021 yılında ‘Haksız Mal Edinme’, ‘Kamu Görevlisinin Rüşvet Talebi’, ‘Gizli Bilgilerin İfşası’ ile ‘Görevi Kötüye Kullanma’, ‘Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat’, ‘Kamu Görevlisi Tarafından Rüşvet Alma’ suçlarından yargılanan Emekli Polis Müfettişi Gülay Çekici Girne Ağır Ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunup 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştı.