Polise ‘kişiye özel’ yasa!

YENİDÜZEN

Polis Genel Müdürü’nün 30 Haziran’da emekliye ayrılması beklenirken, teşkilatın en üst düzey görevlerinden biri olan Müdür Yardımcılığı için yeni bir yasa değişikliği daha gündemde.

Meclis’e sunulan “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, tartışmalı içeriğiyle dikkat çekiyor.

Yasa tasarısı ile birlikte, halen yalnızca iki kişinin taşıdığı “Müdür Yardımcılığına atanabilir” yeterliliği 6 kişiye çıkarılacak. Bu değişiklik, yalnızca belirli kişilerin önünü açmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle “kişiye özel düzenleme” eleştirilerine yol açtı.

Tasarıda, mevcut hizmet kurallarına bakılmaksızın 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacak yeni bir geçici madde yer alıyor. Böylece, belirlenen şartları sağlayan yeni isimlerin atanmasının önü açılacak. Gözler şimdi bu değişikliğin arkasında olduğu iddia edilen isimlerde.



Yaş sınırı aşağı çekiliyor

Yapılacak yasal düzenleme ile birlikte, göreve getirilecek kişilerin yaş aralığının 50-55’ten 45-50’ye düşecek. Bu değişiklik, yalnızca yaşa değil, deneyime de doğrudan etki edecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, ilçe müdürlüğü yapmamış kişilerin de müdür yardımcılığına gelebilmesinin önü açılacak. Düzenlemeyle birlikte yeni kadro yaklaşık 15 yıl boyunca görevde kalacak.

Aranan yeni kriterler neler?

Tasarıya göre Polis Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanabilmek için aranan şartlar şu şekilde yeniden belirlendi:

Polis Akademisi mezunu ya da en az dört yıllık örgün lisans eğitimi almış olmak. Ancak bu niteliklere sahip olunmasa bile, en az lise mezunu olmak yeterli sayılabilecek.

Üçüncü derece Polis Müdürü veya dördüncü derece Polis Müdür Muavini olarak görev yapmış olmak ve en az bir yıl süreyle (vekaleten dahi olsa) ilçe Polis Müdürü olarak görev üstlenmiş olmak.

İngilizce bilmek.

Yasa değişikliğinin yarın Meclis’e ivedilikle taşınması bekleniyor.