“Polise ifade vermeye gitmedi”

Kanal SİM ekranlarında yayınlanan, gazeteciler Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın hazırlayıp sunduğu “Haber Toplantısı” programına konuk olan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Yeşilırmak’ın polise ifade vermeye gitmediğini açıkladı.

Öte yandan aynı programa konuk olan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin Kıbrıs’taki avukatı Fevzi Hansel ise, sahte diploma alan kişi sayısının “60 civarında” olduğunu söyledi, üniversitenin 35 milyon Sterlin’lik kaynağının “çalındığını” iddia ederek, “Pislikler temizlenene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN-ÖZEL

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden “sahte diploma” aldığı iddiasıyla anılan ve “Milletvekilliğinin verdiği dokunulmazlık pelerinin ardına saklanmam, soruştursunlar” diyerek, söz konusu iddianın araştırılmasını istediğini söyleyen UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın “polise ifade vermeye gitmediği” ortaya çıktı.

Kanal SİM ekranlarında yayınlanan, gazeteciler Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın hazırlayıp sunduğu “Haber Toplantısı” programına konuk olan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Yeşilırmak’ın polise ifade vermeye gitmediğini açıkladı.

Yeşilırmak’ın YENİDÜZEN’e verdiği röportajda “Milletvekilliğinin verdiği dokunulmazlık pelerinin ardına saklanmam, soruştursunlar” dediğini anımsatan Özersay, söz konusu açıklamanın ardından Yeşilırmak’ın polise ifade vermeye gitmediğini söyledi.

Yeşilırmak’ın sahte diploma aldığı yönelik iddialara ilişkin polis soruşturmasının tamamlandığını, dosya Başsavcılığa gönderildiğini belirten Özersay, “Bundan sonrası belli, Hüseyin Özgürgün örneği var. Başsavcılık kısa bir görüş yazar, polis bunun üzerine itham hazırlar ve Savcılık da Meclise yazar. Böylece dokunulmazlığın kaldırılması süreci başlar” dedi.

Özersay, “Savcılığın meclise yazması halinde, bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin istem yani talep başsavcılık ve meclis başkanlığına iletilir” diyerek, Meclis İç Tüzüğü’nün ilgili maddesine işaret etti: “Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemi halinde, Meclis Başkanlığı bu istemi ‘derhal dosyalayıp özel bir komiteye iletir” şeklinde konuştu.

Bu konuda Meclis içi muhalefete büyük görev düştüğünü belirten Özersay, muhalefetin baskı unsuru oluşturması gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan aynı programa konuk olan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin Kıbrıs’taki avukatı Fevzi Hansel ise, kamuoyuna yansıdığı gibi sahte diploma alan kişi sayısının 600 olmadığını söyledi.

Hansel, polisle işbirliği içinde olduklarını, sahte diploma alan kişi sayısının 60 civarında olduğunu ifade etti.

Hansel, “60 kişi içerisinde kamuoyunu şoke edecek başka isim var mı?” sorusuna “hayır” yanıtını verdi.

Üniversitenin 35 milyon Sterlin’lik kaynağının “çalındığını” iddia eden Avukat Hansel, “Pislikler temizlenene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.