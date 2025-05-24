Polis, zanlının 250 bin TL karşılığında tetikçilik yaptığını açıkladı

Ülkeye tetikçi olarak gelen ve Çatalköy’de silahlı saldırı düzenleyen 21 yaşındaki zanlı G.M. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının 250 bin TL karşılığında tetikçilik yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Tahkikat memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı.

Şanlıer, olayın 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’da Çatalköy’deki Mersinli Sokak üzerinde meydana geldiğini belirterek zanlının kanunsuz olarak taşıdığı tabancayla, N.İ’ye ait evin bahçesinde park halinde bulunan aracına ateş açtığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, zanlının aynı gün Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığının tespit edildiğini, ilgili evin bahçesindeki araca neden ateş açtığının ise henüz belirlenemediğini kaydetti.

Polis memuru Şanlıer zanlının kurşunlama olayından kısa süre sonra taksi ile kaçarken 40 dakika içinde tespit edilerek yakalandığını söyledi.

Şanlıer, zanlının olayda kullandığı tabanca ile kıyafetlerini bir dere yatağına attığını söylediğini aktardı. Polis zanlının gösterdiği yerde 1 adet Avusturya yapımı Glock marka tabanca, olayda kullanılan 2 adet çorap ve 1 adet tişört emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, yapılan soruşturmada zanlının Türkiye’de telegramdan irtibat kurduğu şahısla 250 bin TL’ye anlaşıp, suçu işlemek üzere Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğini belirlediklerini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının olay yerinden başka bir araçla kaçtığının tespit edildiğini kaydetti.

Aracı kurşunlanan N.İ’ye tehdit mesajları gönderildiğini kaydeden Şanlıer, mesajların gönderildiği telefonla zanlının kullanımındaki telefon arasında görüşme yapılıp yapılmadığını araştırdıklarını açıkladı.

Polis, zanlının gösterimi ile bulunarak emare alınan silahın balistik incelmesinin yapıldığını ancak saldırıda kullanılan silah olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.