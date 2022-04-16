Polis: “Yurttaki oda arkadaşını yaraladı”

Lefkoşa’da yurt içerisinde oda arkadaşını bıçaklayarak yaralayan zanlı P.N.M tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru Vasvi Özbey, zanlı P.N.M’nin 15 Nisan’da saat 14.20 sıralarında YDÜ kampüsünde yurt odası içerisindeki oda arkadaşı Samuel Eromosele Otaigbe’yi tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı ile sırtından 3 cm uzunluğunda yaraladığını söyledi.

Polis, söz konusu bıçağın emare olarak alındığı ve zanlının derdest emir gereği tutuklandığını aktardı olayda yaralanan Samuel Eromosele Otaigbe’nin ise tedavisinin Girne YDÜ Hastanesi’nde sürdüğünü ve hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti. Polis zanlı ve müştekinin gönüllü ifade vererek olayın kaza olduğu beyanında bulunduğunu ancak konunun salimen araştırıla bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.