Polis: Gerekmedikçe trafiğe çıkmayın!

Lefkoşa, Girne ve Boğaz bölgelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Etkili yağışın yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışı da görüldü. Kısa süren yağış sonrasında Girne çarşısında yol suya battı, Lefkoşa’da da bazı caddelerde su birikintisi oluştu.

Polis, sağanak yağışlardan dolayı sürücülerinin yollarda dikkatli olmasını istedi. Özellikle Girne bölgesinde görüş mesafesinin yer yer azaldığını belirten polis, yollarda oluşan su birikintileri konusunda da uyardı.Polis, sürücülerin gerekmedikçe trafiğe çıkmamasını da istedi.

Polisin açıklamaları şu şekilde:

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle yer yer görüş mesafesi azalmakta ve yollarda su birikintileri oluşmaktadır. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması önemle rica olunur.

Girne Bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmakta ayrıca yollarda oluşan su birikintileri sürücüler için tehlike arz etmektedir.

Özellikle bu bölgelerde Girne şehir içi yollarının yanı sıra Girne - Lapta, Girne - Boğazköy ve Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayollarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Öte yandan,Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların saat 15.00’e kadar yer yer kuvvetli olmasının beklendiği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Sağanak ve dolu yağışları sosyal medyaya da yansıdı