Polis ve İtfaiye Memuru adayları, eğitimlerine başladı

105 Erkek ve 20 Bayan Polis Memuru ile 25 İtfaiye Memuru aday adayı, 21.03.2022 tarihinde bugün Polis Okulu Müdürlüğü’nde Temel Eğitimlerine başladı.

Polis Basın Subaylığı’nda yapılan açıklamaya göre altı ay sürecek Temel Eğitim kapsamında, Polis Okulu Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak olan Polis ve İtfaiye aday adayları, Temel Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Polis Örgütü kadrosuna dahil olacaklar.