“Polis ve asker ölü taklidi yapıyor”

Serap ŞAHİN

Geminkonağı’ndaki bir bankta oturduğu sırada, alkollü sürücünün kurbanı olan Naveed Akbar için adalet arayışı sürüyor…

Naveed Akbar'ın nişanlısı Aycan Taliman YENİDÜZEN’e konuştu, “asker” olması nedeniyle yargılanmayan alkollü sürücünün akıbetiyle ilgili yetkililerden ses çıkmamasına tepki gösterdi: “O bizi korumakla görevlendirilen askerimiz ve polislerimiz şu anda ölü taklidi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kazanın yaşandığı gece 3.30’da haberi alarak, hastaneye koştuğunu anlatan Aycan Taliman, nişanlısının öldüğünü söylemediklerini, izin almadan ‘çöp’ gibi çıkardıklarını anlattı.

Yargılanma süreci ile ilgili ne polisin ne de askerin kendileri ile iletişime geçtiklerini belirten Aycan Taliman, “O bizi korumakla görevlendirilen askerimiz ve polislerimiz şu anda ölü taklidi yapıyorlar” dedi.

“Biz Pakistanlıyız diye polis ve doktorlar bizi ciddiye almıyorlar”

“O gün birlikte yemek yedik, çok mutluyduk. Bayram hakkında planlar yaptık” diye o geceyi anlatan Aycan Taliman gece 00.00 gibi kendisinin Bostancı’daki evine gittiğini Naveed Akbar'ın ise Gemikonağı’ndaki evinde olduğunu söyledi.

“Eve geçince 00.30 gibi falan telefonda 2 dakika sohbet ettik. 5 dakika sonra gene arayacaktı ama ben uyuya kaldım o da beni uyandırmamak için aramadı” diyen Aycan Taliman, gece 03.00 gibi uyandığını ve arama görmediğini, Naveed’in uyuduğunu düşündüğünü anlattı.

Gece 3.30’da evin kapısının çalındığını Naveed’in arkadaşlarının geldiğini söyleyen Aycan Taliman

“Naveed kaza yaptı biz Pakistanlı’yız diye polis ve doktorlar bizi ciddiye almıyorlar, bir bilgi vermiyorlar lütfen gel” dediklerini ifade etti.

“Ayyaş bir asker gelip sevgilimi öldürdü”

Naveed’in arkadaşlarının şaka yaptıkları düşüncesiyle hastaneye gittiğini söyleyen Aycan Taliman,

“İçimden diyorum Allah’ım çok hızlı gidiyorum ne olur önüme kedi köpek atlamasın da çarpmayayım.

Ben böyle düşünürken, kedi köpek basmaya korkarken bir sarhoş, ayyaş asker gelip benim sevgilimi öldürdü” şeklinde o gün hissettiklerini anlattı.

‘Naveed öldü’ demediler. ‘Doktorlar müdahale ediyor’ dediler..

Aycan Taliman hastaneye gittiğinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir tarafta Naveedin Pakistanlı arkadaşları 50 kişi var nerdeyse. Bir köşede de o katil askerin arkadaşları..

Hastaneye gittiğimde sordum ama bana bilgi vermediler. ‘Naveed öldü’ demediler. ‘Doktorlar müdahale ediyor’ dediler, net bir bilgi yok.

Ben de ağlayarak acil kapısında bekliyordum. Bir tane polis beni kenara çekti. ‘Ağlama. Askerlerle Pakistanlıları kavga mı ettireceksin?’ dedi.

Ben orada acı çekerken bana böyle bir cümle kuruldu. Polis benim Türk olduğumu anlayınca orada bekleyen askerlerin hepsini köşeye çekti ve sessizce bir şeyler söyledi. Ne anlatıyorsun diye araya girdim ve polis beni tuttu. Askerler de 2 dakika içinde arabaya binip kaçtılar.

Polise bağırdım, nereye gönderiyorsun onları o katil askerleri tutukladın mı? diye sordum

‘Evet, merak etme onlar tutuklandı’ dedi.

“Eğer sevgilime bir şey olursa komutanları ve polis ses çıkarmazsa onun kanı sizin ellerinizde, hepiniz katilsiniz”

“Komutanları hastaneye geldi ve ben o polise dedim ki, eğer sevgilime bir şey olursa komutanları ve polis ses çıkarmazsa onun kanı sizin ellerinizde, hepiniz katilsiniz” dediğini anlatan Aycan Taliman daha sonra polisin üstüne yürüdüğünü söyledi. Naveed’in arkadaşlarının onu koruduğunu yoksa polisin kendisine vurmaya meyilli olduğunu anlatan Taliman, “O polis bana bağırırken, üstüme yürürken video çekildi ve polis videoyu çeken çocuğu darp etti ve videoyu zorla sildirdi” diye o gece yaşananları anlattı.

“Bize bilgi bile vermeden nişanlımı arka kapıdan çöp gibi çıkarmışlar”

Nişanlısının öldüğünü sabah 06.30 gibi öğrendiğini anlatan Aycan Taliman, “4 saat önce vefat etti ama söylemediler. Bizi kapıda beklettiler” dedi.

Cenazeyi görmek istediklerini ancak hastanedeki görevlilerin ‘polis gelip gösterecek’ demesi üzerine saat 10.00’a kadar beklediklerini anlatan Aycan Taliman, “Polisler geldikten sonra onlarla birlikte içeriye girdik ve Naveed yok. Meğer oradaki sorumlular bize sormadan, bize bilgi bile vermeden nişanlımı arka kapıdan çöp gibi çıkarmışlar” diye anlattı.

“Bizi korumakla görevlendirilen askerimiz ve polislerimiz şu anda ölü taklidi yapıyorlar”

Naveed Akbar ile 2 yıldır birlikte olduklarını anlatan Aycan Taliman, “Son sınavına ölmeden saatler önce cuma günü girdi. Mezun olacaktı, hayallerimiz vardı. Birbirimize verdiğimiz sözler vardı. Ama hiçbirini yapamayacağız. Bir katil onunla birlikte benim umutlarımı da öldürdü” dedi.

Tek istediğinin adaletin yerini bulması olduğunu belirten Aycan Taliman, “Devlet büyüklerimiz bir tek oy zamanı, seçim zamanı piyasaya çıkmasınlar. Şimdi neredeler?” sorusunu sordu.

Yargılanma süreci ile ilgili ne polisin ne de askerin kendileri ile iletişime geçmediklerini belirten Aycan Taliman, “O bizi korumakla görevlendirilen askerimiz ve polislerimiz şu anda ölü taklidi yapıyorlar” dedi.

“Alkol alıp, can alıyorlar”

“Benim anladığım kadarıyla hukukçuların da elinden bir şey gelmiyor” diyen Aycan Taliman, sebebin Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasalardan kaynaklandığını söyledi, “TSK askeri olmasından dolayı burada yargılanamıyor. Onları buraya ödüllendirmek için gönderiyorlar. Türkiye’de yapamadıklarını burada yapıyorlar, alkol alıp can alıyorlar. Sonra sevgili Türkiye Cumhuriyeti ve sevgili komutanları hiç bir şey olmamış gibi askeri hemen ortadan kaybediyor” şeklinde konuştu.

Yargı sürecinin peşinde olacağını dile getiren Aycan Taliman, “Yargı süreci ister burada olsun, ister Türkiye’de bunun peşindeyim, bırakmayacağım” dedi.

“Babası onları oradan aldı ama birini yolcu bölümünden, birini kargo bölümünden”

Pasaport almaya hiç ihtiyaç duymadığı için Pakistan’a gidemediğini belirten Aycan Taliman,

Naveed Akbar'ın cenazesini İstanbul’da kardeşine teslim ettiğini gözyaşları içinde anlattı. Aycan Taliman, Naveed Akbar'ın kardeşi ile 8 saat havaalanında beklediklerini daha sonra Pakistan’a uğurladığını belirtti. Taliman, “Babası onları Pakistan’daki havaalanından aldı ama birini yolcu bölümünden birini kargo bölümünden” dedi.

Akbar’ın cansız bedeninin önceki gün Pakistan’da aile mezarlığına gömüldüğü söyleyen Aycan Taliman, “Benim çok sevdiğim bir fularım vardı. Mezar taşına bağlasınlar diye onu verdim” dedi.

‘Naveed’in öldürüldüğü yerde’ eylem düzenlenecek

‘Naveed’in öldürüldüğü yerde’, 25 Haziran Salı günü eylem gerçekleşeceğini belirten Aycan Taliman 11 sivil toplum örgütünün de katılacağını söyledi. Adanın her yerinden eyleme destek verildiğini kaydeden Aycan Taliman, adalet arayışının süreceğini, bu işin peşini bırakmayacağını yineledi.

Neler olmuştu?

Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde 15.06.2024 tarihinde, saat 02.00 sıralarında,

22 yaşındaki Mehmet Eren Erdoğan,143 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki araç ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girerek direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak önce kaldırıma ardından da kaldırımdaki bank üzerinde oturan 26 yaşındaki

Naveed Akbar ve 22 yaşındaki Sajidullah Khan’a çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden alkollü sürücü aydınlatma direğine çarparak, 3.40 metre yükseklikten denize düşmüştü.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Naveed Akbar, kaldırıldığı, Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmişti.

Polis, araç sürücüsünün tutuklandığını açıklamıştı.