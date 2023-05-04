Polis vatandaşları sahte para konusunda uyardı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 2 Mayıs’ta Güzelyurt’ta faaliyet gösteren kafe ve petrol istasyonuna müşteri olarak giden E.I. (E-23) ve Ö.F.Ç.(E-20) sahte banknotlardan oluşan toplam 250 TL’yi alkollü içki ve benzine karşılık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken polis, tedavüle sürülen sahte 50 Türk Liralarının seri numarasını; A 625 255 060 ve tedavüle sürülen sahte 100 Türk Lirasının seri numarasını A 352 712 566 olarak açıklayarak vatandaşları uyardı.