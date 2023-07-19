Polis, vatandaşları internet ve sosyal medyada üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Bir vatandaştan sahte internet sitesi üzerinden araç siparişi için 200 bin TL’lik ön ödeme alındığını belirten polis, “Satışa sunulan ürünü görmeden satıcı tarafından verilecek banka hesaplarına para göndermeyin” uyarısında bulundu.

Polisin açıklaması şu şekilde:

"Dolandırıcılar, internette açtığı sahte araç satış siteleri ile şahısları dolandırıp mağdur ediyor.

17 Temmuz tarihinde internet üzerinden sahte olarak oluşturulan ve gerçekte olmadığı halde araç satış sitesi gibi gösterilen “marcadesstoksiparis.net” ve “marcades-siparis.net” internet siteleri aracılığıyla, dolandırmak kastıyla gerçekte olmayan bir aracın ön sipariş bedeli için verilen banka hesabına havale yapılması sağlanarak, bir şahıstan sahtekarlıkla 200.000 TL para temin edildiği tespit edilmiştir.

Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına, vatandaşlarımızın internet ve sosyal medya platformları üzerinden ürün satın alacakları zaman çok dikkatli olmaları ve ayrıca satışa sunulan ürünlerin varlığını fiziki olarak görmeden, satıcı tarafından verilecek banka hesaplarına para göndermemeleri önemle rica olunur.”