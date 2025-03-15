Polis: Ülkeye silah getirme amacı araştırılıyor

Girne Turizm Limanı’ndan üzerinde tabanca ve şarjörle Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan E.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Aşan olayla ilgili bulguları aktardı.

Aşan,14 Mart 2025 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Girne Turizm Limanında, Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Gümrük ve Rusumat Dairesi Personelleri ile birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonda, ülkeye gelen gemi içerisinde bulunan bulunan 61 BT 532 plakalı tır ile Kıbrıs’ın kuzeyine gelen E.A.’nın üstünde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan üst aramada zanlının giydiği kot pantolonun ön kısmına gizlenmiş vaziyette 1 adet seri numarası silinmiş Avusturya yapımı Glock marka 9 mm çapında tabanca ve 1 adet şarjörünü kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis bahse konu tabanca ve şarjörün emare zapt edildiği ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ülkeye silah getirme amacı ve bağlantısı olduğu düşünülen şahıs veyahut şahıslar olabileceğini ve araştırıldığını belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için İlk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Avukatı Güven Ballıkara soruşturmanın salimen yürütülebilmesi, lehte ve aleyhte tüm unsurların değerlendirilmesi için talep edilen süreye itiraz etmedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.