“Polis teşkilatının ciddiyeti ile bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız”

Başbakan Üstel’in ardından yeniden kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasa tasarısına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Erhürman, “Gelinen noktada kaç aday varsa bunu hesaplamak mümkündür. Son dakika yapıldığı zaman insanların isimleri üzerinden okunur. İnsanlar üzerinden okunduğu zaman gerek teşkilatın gerekse kamuoyunun aklına başka soru işaretleri gelir.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, yasada değişikliğin zamanlamasına dikkat çekerek, “Bunu bu noktaya gelmeden önce yasada değişiklik yaparak gündeme getirmek başka bir şeydir, yumurta kapıya dayandıktan sonra gündeme getirmek başka bir şeydir.” dedi.

İvedilik talebinin ardından Meclis’ten çıkılıp geri dönülmesini de eleştiren Erhürman, “İvediliğe neden dışarı çıkıldı da 10 dakikada geri gelindi? Polis teşkilatının ciddiyeti ile bağdaşacak bir ciddiyeti Meclis’in iktidar sıralarında görmüyorum.” diye konuştu.

Komite süreciyle ilgili planlarını da aktaran Erhürman, “Komite aşamasında bu alandaki tüm yetkililerin ve dinlenilmesi gereken herkesin komitede bulunması gerekecek. Bu şartlarda bu talebi de gündeme getireceğimizi şimdiden bilmenizi isterim.” dedi.

Polis teşkilatını sıkıntıya sokmak istemediklerini vurgulayan Erhürman, “Bugün polis teşkilatına atfetmemiz gereken ciddiyetle hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Komite safhasında taleplerimizi tekrardan gündeme getireceğiz.” ifadelerini kullandı.