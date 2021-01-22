Polis: Şirkete ait parayı hesabına yatırdı

Alayköy’de Aleko Enterprises LTD’de meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan, şirket çalışanı S.C aleyhindeki soruşturma sürüyor.

Polis, zanlının şirkete ait 41 bin 544 TL’yi kendi banka hesabına yatırdığının tespit edildiğini aktardı, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan hesap dökümlerini bilgisayardan sildiğinin belirlendiğini de ifade etti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade eden polis, zanlının tahkikata etki etme olasılığının kalmadığı gerekçesiyle uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme de aktarılan olgular ışığında zanlının yurtdışına çıkışı yasaklandı, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 17 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verildi.

Zanlı, mahkeme huzurunda...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Toykan Gürlerler olayla ilgili bulguları aktardı.

Gürlerler, zanlının 4 Ağustos 2020-24 Kasım 2020 tarihleri arasından çalışmakta olduğu Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Aleko Enterprises LTD., adına yapılan işlerden tahsil edilen paraları şirket hesabına yatırmayarak kendi tasarrufuna geçirip sirkat ettiğinin iddia edildiğini belirtti.

Zanlının, aleyhindeki suçlamalarla ilgili gerekli araştırmalar yapılarak suçun olup olmadığı tespit edilene kadar tutuklanmadığını kaydetti.

Polis: “Suçları işlediği tespit edildi”

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu suçları işlediğinin tespit edildiğini dile getiren Gürlerler, zanlının farklı zamanlarda şirketin yapmış olduğu işlerden elde ettiği 41 bin 544 TL parayı kendi adına kayıtlı İş Bankası hesabına aktardığının belirlendiğini ifade etti.

Müdür olarak çalışıyordu

Gürlerler, yapılan tespit sonrasında zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığına işaret etti.

Yapılan soruşturmada zanlının Aleko mobilya şirketinde mal alımı, sipariş alma, muhasebe işlerini yapma, personeli ödeme gibi işlerden sorumlu müdür olarak çalışmakta olduğu ifade edildi.

Hesap dökümlerini sildi

Gürlerler, zanlının şirkette muhasebe işlerini yapmakta olduğu bilgisayarda kayıtlı Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan hesap dökümlerini bilgisayardan sildiğinin de tespit edildiğini aktardı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü aktaran Gürlerler, ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığı kalmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 17 bin 500TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.