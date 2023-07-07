Polis, ‘polise rüşvet teklifinden’ tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Dairesi’nde görevli polis memuru B.E, başka bir polis memuru O.G’ye bir firmaya ait 22 adet ön iznini onaylaması için 300 Euro rüşvet teklifinde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

“Rüşvet vermeye teşebbüs ve kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında Polis Genel Müdürlüğü içerisinde ayrı disiplin soruşturması da başlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlı, teminatla serbest kaldı.

Şikayetçi oldu, soruşturma başladı

Müfettiş Muavini Umut Demir, soruşturmayla ilgili mahkemede bilgi verdi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Dairesi’nde görevli B.E’nin, 23 Haziran 2023 tarihinde aynı şubede 21-28 Haziran tarihleri arasında geçici olarak görevlendirilen polis memuru O.G.ye bir firmaya ait 22 adet ön iznini onaylaması için 300 Euro rüşvet teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Yaşananların ardından O.G isimli polisin 28 Haziran’da adli şubeye gelerek, olayı anlatıp şikayetçi olduğunu belirten Demir, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Demir, zanlının 24 Haziran’da tutuklandığını ve 300 Euro’nun emare alındığını söyledi.

Polis, paranın üzerinde parmak izi ve DNA araştırması yapılacağını belirtti.

Disiplin soruşturması başlatıldı

Zanlıya ait 5 adet cep telefonunun emare alındığını kaydeden polis, ayrıca zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini de söyledi.

Demir, zanlı hakkında polis nezdinde de disiplin soruşturması başlatıldığını, bu nedenle açığa alındığını kaydetti.

Teminata bağlandı

Polis, soruşturmanın sürdüğünü ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)