Polis Örgütü’nde 45 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Polis Örgütü’nde, Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplam 45 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Polis Müdürlüğü’ne 7, İtfaiye Müdürlüğü’ne 1, Polis Müdür Muavinliği’ne 14, İtfaiye Müdür Muavinliği’ne 1, Polis Başmüfettişliği’ne 20 İtfaiye Başmüfettişliği’ne 2 kişi terfi ettirildi