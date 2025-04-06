Polis Mahkemede anlattı: “Bıçağı iki kez sokup çıkardı”

Gönyeli’de meydana gelen “Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı B.Ş. mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının bıçağı A.Ş.’nin sağ bacak baldır kısmına iki kez sokup çıkarmak suretiyle yaraladığını belirtti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Caner Arslan olayla ilgili bulguları aktardı.

Arslan, 5 Nisan 2025 tarihinde saat 05.30 sıralarında Gönyeli’de meydana gelen kavgada zanlı B.Ş.’nin olay sırasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu, ağız uzunluğu 5 cm, toplam uzunluğu ise 10 cm olan bıçağı A.Ş.’nin sağ bacak baldır kısmına iki kez sokup çıkarmak suretiyle yaraladığını aktardı. Arslan, bu eylem sonucu A.Ş.’nin baldırında her biri 2 cm uzunluğunda iki kesi oluştuğunu belirtti.

Polis, müşteki A.Ş. aynı gün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve zanlı B.Ş.’nin ise derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının tutuklanmasının akabinde Hamitköy adresindeki ikametgahında mahkeme emri gereği 00.30-00.50 saatleri arasında yapılan arama neticesinde ise olayda kullanmış olduğu bıçak tespit edilip emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının mesele ile ilgili olarak yaptığı beyanların teyit tekzip edileceğini, emare alınan bıçağın parmak izi incelemesine gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.