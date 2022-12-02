Polis: “Kadını taciz eden zanlının benzer suçtan sabıkası var”

İskele’de 2020 yılı Haziran ayı içerisinde sahilde yürüyüş yapan kadını cinsel ilişkiye girmesi yönünde zorlayan, reddedilince de bıçak çekerek ölümle tehdit edip, 18 ay hapis cezası alan M.M., benzer suçlamayla teminat amaçlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Birtan Başaran, zanlının 28 Kasım tarihinde, Taşkınköy’de, araç önünde oturan bir kadına hitaben cinsel davranışla soru sorduğunu, rahatsız ve tedirgin ederek cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının benzer suçtan sabıkası olduğunu belirterek, ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.