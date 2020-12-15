Polis, İskele – Karpaz güzergahını kullanacak sürücüleri uyardı

Polis, İskele – Karpaz Anayolu’nda, Kalecik virajı ile Kurtuluş yol kavşağı arasındaki yağışlar nedeniyle yol içerisinde ve kenarlarda su birikintileri oluştuğunu duyurarak, bu güzergâhı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeye çağırdı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhta yağışlar nedeniyle oluşan su birikintilerinin sürücüler için tehlike arz ettiği vurgulandı.