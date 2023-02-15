Polis haberleri...

Karabayram'ın ölüm sebebi otopsiyle belirlendi

Gazimağusa’daki evinde cumartesi günü aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zehra Karabayram’ın otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Kazantsev’in ölüm sebebi düşmeye bağlı

Cumartesi günü Lapta’da evine girmek için balkondan balkona geçmeye çalıştığı sırada düşerek yaşamını yitiren 54 yaşındaki Sergey Kazantsev’e yapılan otopside, ölüm sebebinin düşmeye bağlı "beyin kanaması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, servikal toroval, lumbar omur kırıkları, pelvis kemiği kırıkları, iç organ yaralanması ve iç kanama" olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma devam ediyor.

Girne’de uyuşturucu..3 tutuklu

Girne'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan aramada, iki ikametgahta uyuşturucu tespit edildi, 3 kişi tutuklandı.

H.J.'nin (E-27) kaldığı ve A.K.(E-21) ve F.A.'nın (E-19) misafir olarak bulundukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 55 gram ağırlığında Hint keneviri türü ve yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü, yaklaşık 1 gram ağırlığında içerisinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu bulundu.

Ardından, A.K’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 34 gram ağırlığında Hint keneviri türü madde bulunarak emare olarak alındı.