Polis, Güvercinlik'te adeta cephanelik ele geçirdi

Polis, Güvercinlik’te M.A’nın kullanımdaki binada arama yaptı, bir el bombası, 467 canlı mermi, 11 Kıbrıs Cumhuriyeti menşeili av tüfeği fişeği ve 15 eski eser olduğuna inanılan çömlek buldu.

Aynı binada 46 boş kovan, 23 patlayıcı torpil, 494 hava tüfeği saçması da tespit edildi. Olayla ilgili M.A tutuklandı.

Arapköy’de başkasının evine girerek aracını çalıp kaza yapan şahıs tutuklandı

Arapköy’de, dün gece J.W.R.W (E-48) bir şahsa ait evin penceresini açarak içeriye girdikten sonra HF 210 plakalı aracın kontak anahtarını çalıp ev önünde park halinde bulunan aracı mal sahibinden izinsiz bir şekilde alıp kullanarak trafik kazası yaptı.

Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.

İzin olmaksızın müzik yayını yapan işyerlerine yasal işlem…

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarında dün gece polis tarafından yapılan denetimler sonucu, iki işletmenin yetkili makamdan alınan müzik yayın izni olmaksızın ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptıkları tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu iş yerlerinin işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Lefke’de yangın…

Lefke’de dün 13.50 sıralarında, Mehmet Behaettin Sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattının kopmasıyla yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşması sonucu yangın meydana geldi.

Polis açıklamasında çıkan yangın sonucu iki dönüm arazide bulunan kuru otlar ile dört meyve ağacı, bir Cemile çiçeği, dört zeytin ağacı ve bir çam ağacı yanarak zarar gördü.

15 yaşındaki genç kayıp…

Lefkoşa’da sakin 15 yaşındaki Halil Aktunç’un dün öğleden sonra 16.00 sıralarında evinden ayrılıp halen geri dönmediği bildirildi.

Polis, Aktunç’un arandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.