Girne’de evde uyuşturucu: 7 tutuklu

Girne'de bir evde yapılan gürültü nedeni ile baskın yapan polis, uyuşturucu madde buldu, 7 kişi tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar O.O.O, A.A,J.U,E.A,P.C,M.N.T.M ve M.R.H Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Haklarında 3’er gün tutukluluk alındı.

Polis, zanlılardan alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını, emare olarak alınan ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin de laboratuvara gönderileceğini mahkemeye aktardı.

Zor, şahadet verdi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı.

Zor, 13 Mayıs 2021 tarihinde, saat 22:30 raddelerinde Girne Adli şubede görevli bir polis ekibi tarafından, Edremit’te yüksek ses şikayeti ile ilgili olarak bir eve gidildiğini söyledi.

Söz konusu evin avlu içerisinde ağaçlar arasına şüpheli olarak tespit edilen zanlı O.O.O ile A.A’nın alıkonulduğunu mahkemeye aktardı.

Polis her iki zanlının bulunduğu sazlık ağacı arasında üzerinde pop corn yazılı paket içerisinde iç-içe geçmiş üzerinde mavi renk naylon poşet içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Evde arama yapıldı

Polis, soruşturma kapsamında 22:50-23:50 saatleri arasında söz konusu evde yapılan aramada, salondaki masa üstünde üzerindeki bir paket içerisinde türün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı.

Evde tespit edilen diğer 5 zanlının da tutuklandığını belirtti.

3 gün tutukluluk

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerin olduğunu, bu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca alınan emarelerin laboratuvara gönderileceğini belirten polis, ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.