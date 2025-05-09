Polis Genel Müdürlüğü trafik haftasında etkinlikler düzenliyor

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından, sürücüler üzerinde trafik bilincinin artırılması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik her yıl düzenlenmekte olan “Trafik Haftası”, bu yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

PGM’den verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında, PGM - Trafik Müdürlüğü’nde görevli yetkililer, televizyon ve radyo programlarına katılarak trafik ile ilgili halkı aydınlatıcı bilgiler verecek.

Halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, araç sürücülerinin görüş açısını engellemeyecek ve yayalara engel teşkil etmeyecek şekilde trafik kuralları ile ilgili uyarıcı afişler asılacak.

Çeşitli noktalarda bulunan reklam panolarında, hafta boyunca trafik ile ilgili uyarıcı görseller sergilenecek.

Tüm ilçelerde, önceden planlanan lise düzeyindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik, trafik konusunda farkındalık eğitimleri verilecek.

Trafik denetimleri sırasında, araç sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan mıknatıs dağıtılacak.

GSM operatörleri Telsim ve Turkcell tarafından, tüm abonelere hafta içerisinde üçer kez olmak üzere, “Trafik Sloganı” içerikli SMS’ler gönderilecek.