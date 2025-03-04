Polis gece kulübünde ölü bulunan kadınla ilgili açıklama yaptı

Alayköy’de gece kulübünde dün yaşamını yitiren 25 yaşındaki Anastasia Melega’nın ölüm sebebi açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, Melega’nın yaşamını sonlandırdığı belirtildi.

Domrul ve Şahin’in otopsi sonucu açıklandı

Gaziköy’de pazar günü misafir olarak bulunduğu evde yaşamını yitiren Lefkoşa’da sakin Yılmaz Domrul’un (E-59) ölüm sebebi kalp hastalığı olarak tespit edildi.

Öte yandan Gazimağusa’da aynı gün yaşamını yitiren Fevzi Şahin’in (E-70) otopsisinde, ölüm sebebi akut koroner sendrom ve kalp krizi olarak belirlendi.

Aranan bir kişi Ercan’da tespit edilerek tutuklandı

Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan, 10 Mayıs tarihinde tekne ile onaylanmış liman olmayan bir yerden yurt dışına çıkış yapılması meselesinde aranan zanlı S.T.(E-26), dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Girne’de beş kişi kumar oynarken tespit edildi

Girne’de faaliyet gösteren bir lokalde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından dün yapılan denetim sonucu, A.Ö.(E-53), O.A.(E-78), Ş.D.(E-64), M.K.(E-58) ve E.G.’nin (E-46) para karşılığında kağıt oyunu oynamak suretiyle kumar oynadıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.