Polis: “Dikkat sis var”
Polis Basın Subaylığı, ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle oluşan sisten dolayı, yollardaki görüş mesafesinin yer yer azaldığını açıkladı.
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Polis Basın Subaylığı, ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle oluşan sisten dolayı, yollardaki görüş mesafesinin yer yer azaldığını açıkladı.
Polis, “Trafiğe çıkacak sürücülerin yolların konumunu dikkate alarak, yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” uyarısında bulundu.
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