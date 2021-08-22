Polis Ahmet İmamzade'nin vedası

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Merkez Karakolunda, Polis Memuru olarak görev yapan Ahmet İmamzade evinde hayatını kaybetti.

Bugün öğle saatlerinde evinde rahatsızlanan 55 yaşındaki Ahmet İmamzade, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre önce coronavirüse yakalanan İmamzade evinde tedavi görüyordu. İmamzade'nin şeker hastası olduğunu belirten aile yakınları çıkacak otopsi sonucunu bekliyor.

Polis ve Fenerbahçeliler yasta...

İmamzade'nin erken vedası hem polis camiasında hem de koyu taraftarı olduğu Fenerbahçeliler arasında derin üzüntüye yol açtı.

Hem Polis Genel Müdürlüğü hem de KKTC Fenerbahçeliler Derneği açıklama yaparak üzüntülerini dile getirdi.

Polis: Evinde aniden rahatsızlandı

İmamzade'nin kesin ölüm neden açıklanmadı.

Polis Basın Subaylığı şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 12:15 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Ahmet İMAMZADE (E-55), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ahmet İMAMZADE, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Merkez Karakolunda, Polis Memuru olarak görev yapıyordu. Soruşturma devam etmektedir.