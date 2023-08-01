Polis, 3 ilçede Asayiş ve trafik denetimleri yaptı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içinde dün eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinde tanzim edilen ihraç emri gereğince aranmakta olan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 740 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 25’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 2’sürüş ehliyetsiz araç kullanmak üzere olmak üzere, toplam 159 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklandı.

Girne’de iki kişi ikamet izinsiz ikametten tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 33 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 450 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 78’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 296 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 5 tutuklu

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ciddi Darp ve Kadına Şiddet olayı ile ilgili olarak anmakta olan 1 kişi, ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi ve İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinde tanzim edilen ihraç emri gereğince aranmakta olan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 1 kafe işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 325 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 44’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 443 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklandı.

Gazimağusa’da ikamet izni olmayan iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün polis tarafından yapılan denetimler sonucu, U.C.O.(E-31) ve D.O.’nun (E-27) ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklandı.