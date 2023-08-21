Polis, 3 bin Amerikan Doları sahte banknotun tedavüle sürüldüğünü tespit etti

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri tarafından, tümü 100’lük banknotlardan oluşan toplam 3,000 Amerikan Doları sahte banknotun tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimaline karşı, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmasını istedi.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesi istendi.

30 Temmuz 20 Ağustos tarihlerinde tedavüle sürüldüğü tespit edilen sahte 100’lük ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle;

“PB35870074G, PB63875124A, PB35870037G, PB35870075G, PB35870045G, PB35870049G, PB63875121A, PB35870046G, PB35870036G, PB63875123A, PB35870160G, PB63875122A, PF98731011H, PF98701190G, PF98731637H, PB35870041G, PB35870044G, PF98731123H, PB35870038G, PB35870159G, PB35870045G, PB35870075G, PB35870074G, PB35870057G, PF98731265H, PF98731051H ve PB35870068G”