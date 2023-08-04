Polis: 26 metre fren izi, zanlı sağ şeride geçti

Değirmenlik Dağyolu’nda Hasibe Bekiz’in ağır yaralandığı trafik kazası sonrasında tutuklanan tır şoförü F.K, yeniden mahkemeye çıkarıldı, hakkında 4 gün daha tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru, kazanın yaşandığı yolda 26 metre fren izi olduğunu kaydetti, kaza yerindeki izlerden ve bulgulardan yola çıkarak, zanlının sol şeritten sağ şeride geçtiğini belirlediğini açıkladı.

Polis bilgi verdi…

Polis memuru Mehmet Hopçuoğlu mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Hopurcuoğlu, 2 Ağustos 2023 tarihinde, saat 12.40’ta, Değirmenlik - Girne Anayolu’nun 6-7 kilometreleri arasında, F.K’nin yönetimindeki 68 AH 424 plakalı tır araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini, Hasibe Bekiz’in yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp sürüklediğini söyledi.

Hopurcuoğlu, kaza sonrası araçta sıkışan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz’in, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığını ve zanlının tutuklandığını anlattı.

Hasibe Bekiz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide Garip’in kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü kaydeden polis, Bekiz’in sağ kolunda parçalı kırık oluştuğundan dolayı ameliyat edilerek, koluna platin takıldığını belirtti.

Polis, Bekiz’in bir ameliyat daha geçireceğini açıkladı.

26 metre fren izi…

Zanlı F.K’nin 1 Ağustos’ta KKTC’ye turist statüsünde giriş yaptığını belirten polis, kazanın oluş şekliyle ilgili araştırmanın devam ettiğini ve bazı tespitlerde bulunduğunu ifade etti.

Yolda 26 metre fren izi olduğunu kaydeden polis, kaza yerindeki izlerden ve bulgulardan yola çıkarak, zanlının sol şeritten sağ şeride geçtiğini belirlediğini açıkladı.

“Sürücülerden ifade alınacak”

Soruşturmanın devam ettiğini, Kent Güvenlik Kamerası sistemlerinin incelendiğini kaydeden polis memuru, tır aracın arkasında seyreden 96 adet araç tespit edildiğini, bu araçların sürücülerinden ifade alınması gerektiğini dile getirdi.

Polis memuru Hopurcoğlu, kazada ağır yaralanan Hasibe Bekiz’in hayati tehlikesinin olduğunu ve suçun nevinin değişebileceğini belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)