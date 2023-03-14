Polis: “1 kişi daha aranıyor”

Facebook’ta açtığı alış-veriş sayfası üzerinden sattığı elektrikli bisikletin parasını almasına rağmen teslim etmeyerek “Sahtekarlıkla Para Temini” suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan S.G.G. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Erdelhun, “Mobilezone 247 isimli sayfada” kendisini “çalışan” olarak gösteren zanlının, elektrikli bisiklet satın almaya çalışan bir şahıstan iki seferde toplam 8000 TL parayı sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis yapılan şikayet üzerine zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis ilk etapda zanlının yapmış olduğu beyanlar olduğunu, bu beyanların araştırılacağını ayrıca meseleye bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişinin daha arandığını söyleyerek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.