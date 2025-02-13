Polemitya’da bir araca ateş açıldı
Kıbrıs’ın güneyinde Polemitya köyünde 29 yaşındaki bir şahsın evinin önünde park halinde bulunan aracının ön camına ateş edildiği haber verildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde Polemitya köyünde 29 yaşındaki bir şahsın evinin önünde park halinde bulunan aracının ön camına ateş edildiği haber verildi.
Şahsın dün sabah aracının ön camının hasara uğradığını tespit ederek polise şikâyette bulunduğunu, polisin araştırmaları sonucunda ise araca ateş edildiğinin belirlendiğini yazan Alithia gazetesi, olay yerinde yapılan araştırmada aracın yakınlarında mermi kovanı bulunduğunu belirtti.
Bölgede sabaha yakın 02.30 sıralarında silah sesleri duyulduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü kaydedildi.
Foto: Arşiv
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