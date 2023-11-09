“Plansız, bilinçsiz, hesapsız yönetim narenciyeyi bitiriyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, narenciye sektörünün "plansız, bilinçsiz ve hesapsız yönetim anlayışı ile yönetildiğini" bu bakımdan da sektörün bitme noktasına geldiğini açıkladı.

Cypfruvex ile ilgili olarak ortaya bir takım iddiaların atıldığını açıklayan CTP Güzelyurt İlçesi, bu iddialar karşısında narenciye üreticilerinin tedirgin olduğuna dikkat çekti ve "CYPRUVEX Şirketi’nde bir an önce şeffaf, demokratik ve katılımcılıkla yönetilmesi, sektöre özde destek vermesi ve üretici dostu olmasıdır" açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Güzelyurt’un ve ülkemizin bir dönem ‘sarı altın’ olarak nitelendirilen en önemli üretim alanı narenciye sektörü plansız, bilinçsiz ve hesapsız yönetim anlayışı sayesinde bitme noktasına gelmiştir. CYPRUVEX Yönetim Kurulu ile Müdür arasında yaşandığı söylenen anlaşmazlık, ayrıca, kurumun şeffaflıktan ve bilimsellikten uzak tavrı üreticilerimizi derinden etkilemektedir. Narenciye sektörü için yaşamsal önemdeki CYPRUVEX’te süren yönetim kaosu üreticiler arasında büyük tedirginliğe yol açmaktadır. CYPRUVEX’teki belirsizlik sebebiyle tüccar da piyasaya çıkamamaktadır. En son ortaya çıkan iddialar düşündürücüdür.

2 bin ton king mandarinin paketlenerek buzluklarda bekletildiği ve ardından Mersin’e gönderildiği, yeniden paketlenen mandarinlerin 50-60 tona yakın miktarının satıldığı, ancak geriye kalanın ne olduğunun bilinmediği söylenmektedir. Aynı şekilde 13 bin ton valensiyanın da paketlenerek Türkiye’ye gönderildiği bilinirken, bu ürünün akıbeti de meçhuldür. Ayrıca CYPRUVEX’in Merkez Bankası’ndan devlet garantili 5 milyon Dolar borçlandığı ve bu borcu geriye dönük olarak ödeyemediği için yakın dönemde Maliye’den 70 milyon TL’nin şirkete aktarıldığı, bu miktarın ise, 5 milyon Dolar’ın ilk taksiti olduğu konuşulmaktadır.

Adeta borç batağına sürüklenen kurumun, Ziraat Bankası’na da 10 milyon TL borçlu olduğu da bilinmektedir. Kurumda yaşanan çıkmazdan dolayı, çalışanlar üzerinden müdürlük tarafından baskı kurulmak istendiği de bilgimize getirilmiştir. CTP Güzelyurt İlçesi olarak talebimiz, narenciye üreticileri için kritik öneme sahip konumdaki CYPRUVEX Şirketi’nde bir an önce şeffaf, demokratik ve katılımcılıkla yönetilmesi, sektöre özde destek vermesi ve üretici dostu olmasıdır."