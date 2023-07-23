Plajdaki genç kadına cinsel saldırıda bulundu

Girne’de faaliyet gösteren bir otelin plaj kısmında 17 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı M.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru Süleyman Taluğ, zanlı M.T’nin (E-53) 22 Temmuz 2023 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren bir otelin plaj kısmında 17 yaşındaki öğrenci M.T.’ye cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu yönde aleyhinde şikayet olduğunu söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğu müşteki şikâyeti ve zanlı beyanlarının teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca temin edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.