Piyasa Gözetimi – tüketiciler ve piyasadaki ürünlerin güvenliği için yeni dönem

Tüketiciler, 7 Şubat 2024 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Tüketici ve Ürün Güvenliği Sempozyumu'nda, Lefkoşa'daki Concorde Tower'da buluştu.

Avrupa Birliği'nin "Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi" tarafından düzenlenen etkinlik, tüketicilerin gıda dışı ürünler için piyasa gözetimi iyi uygulamalarının faydaları konusundaki farkındalığını artırma amaçlı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği finansmani ile yurutulen proje kapsamında düzenlenen sempozyum, yerel piyasanın kilit aktörlerini bir araya getirerek özellikle tüketiciler, sivil toplum, ekonomik operatörler ve yerel piyasa gözetimi kurumlarına odaklandı.

Amacın, tüketicilerin geri bildirimlerinin, güvenli olmayan ürünleri tespit ederek raporlama yapmanın, dikkati artırmanın, iş önceliklerini güvenlik ve inovasyon doğrultusunda şekillendirmenin, değerlendirmeler aracılığıyla gerçek zamanlı görüşler sunmanın ve düzenleyici çabaları güçlendirmenin piyasa güvenliğini artırmada kilit bir rol oynadığını vurguladı.

Sempozyumun hedefi, yerel piyasanın AB ile ekonomik yakınsamasını ilerletme misyonuna sahip olan AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi'ni tanıtmak; yapılan çalışmaların Yeşil Hat ticaretinin artırma, iş ortamını iyileştirme ve tüketici korumasını artırma, ve Avrupa gereksinimlerine uygun bir piyasa gözetimi sistemine geçişi kolaylaştırma yönündeki etkileri ile ilgili bilgi paylaştı.

Oturumlar sırasında, gıda dışı ürünler için piyasa gözetiminde iyi uygulamaların hayata geçirilmesi ele alındı ve tekstil, makinalar, gazlı cihazlar, oyuncaklar ve su ısıtıcıları, çamaşır makineleri ve saç kurutma makineleri gibi ev ürünleri ile ilgili gereklilikler öne çıkarıldı.

Tüketici Derneği Başkanı olan Hasan Yılmaz Işık’ın da belirttiği gibi, konuşmacılar, daha güvenli bir piyasanın oluşturulmasında tüketicilerin temel rolü olduğunu vurguladılar. Ticaretten sorumlu yerel kurumdan Sevil Yönlüer ve Burcu Erhürman, ürün güvenliği ve tüketici korumasının yasal metinler çerçevesindeki temel unsurlarını açıkladılar ve bu sürecin Avrupa gereksinimleri ile uyumlu hale getirilmesini vurguladılar. Alanında uzman olan Canev Oktay, tüketicilerin talepleriyle ilgili olarak, ürün güvenliğini uygulamada rol alan yönetimlerin güvenilirliği gibi konularda iç görülerini paylaştı.

Projenin kilit uzmanının sunumu, AB hukukuyla uyumlu bir piyasa gözetimi sistemine geçişin detaylarına indi ve bu geçişin Yeşil Hat Ticareti ve yerel ekonominin rekabet gücü üzerindeki olumlu etkilerini ele aldı. AB projesi "One Stop Shop"ın önemli bir uzmanı olan Kemal Baykallı'nın deneyimi ile zenginleştirildi. Proje, Kıbrıslı Rum ve Türk Kıbrıslı üreticilere ve iş insanlarına Yeşil Hat ticaret prosedürleri hakkında değerli bilgilere kolay erişim sağlıyor.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) şirketi Intergaz’ın yardımcı genel müdürü Kader Kencer, işletmeler üzerinde ürün güvenliği ve piyasa gözetiminin kısa vadeli olumlu etkisini vurgulayarak başarı hikayesini sundu.