Piyanist Rüya Taner, Naci Talat Vakfı’nda resital verdi

Konser piyanisti Rüya Taner, Lefkoşa’daki Naci Talat Vakfı’nda "Asya’nın Tatlı Suları" adlı yeni projesi kapsamında piyano resitali verdi, Türkiye ve Asya başta olmak üzere farklı bölgelerin bestecilerinden eserler seslendirdi.

Verilen bilgiye göre, Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sıla Usar İncirli’nin açılış konuşmasını yaptığı geceye, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Slovakya Büyükelçisi Martin Bezak, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş, Eski Başbakan Sibel Siber, Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Eski Bakan Özdil Nami, milletvekilleri ve sanatseverler katıldı.

Bu arada, Rüya Taner’in "Asya’nın Tatlı Suları" projesi, farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşacak. Bir sonraki resital, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Resital, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a ithafen düzenlenen anma etkinliği kapsamında gerçekleşecek.

Rüya Taner, ayrıca 24 Şubat’ta saat 20.00’de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.