Piyanist Rüya Taner, Milano’da sanatseverlerden büyük alkış aldı

Murat OBENLER

Ülkemizin uluslararası çaptaki önemli piyanisti Rüya Taner yıl içindeki konserlerine İtalya’nın Milano şehrini de ekledi.

Geçtiğimiz aylarda Bellapaix Trio ile İngiltere’de sahne alan başarılı piyanist Taner 22 Ağustos 2022 tarihinde Milano’daki en büyük organizatör ve vakıflardan olan Soconcerti’nin “Ladri Dı Note In Villa”konser serisinde sahne aldı ve ülkemizi başarıyla temsil etti.

Fondazione La Societa dei Concerti tarafından düzenlenen ve Villa Bernasconi in Cernobbio salonunda gerçekleşen konser serileri kapsamında aralarında İtalya prömiyerini çaldığı Kamran İnce’nin “Kapılar” adlı eserinin de bulunduğu programı başarıyla icra eden Taner hem sanatseverlerden hem de organizatörlerden tam not aldı.

Akdeniz ve Orietal kültürlerinin birleştiği eserler ile sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan Taner, başarılı ses kullanımı ile de dikkat çekti. Ünlü besteci Debussy’nin doğumgününe denk gelmesi nedeniyle konserini ünlü besteciye adayan Rüya Taner, son çıkan Bir Kıbrıs Rüyası adlı Türk Halk Ezgilerinden oluşan nota albümünden eserleri ile de sanatseverlerin gönlünde taht kurdu. Konseri Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Özgür Uludüz da izledi.

Aralık ayında yeni bir Milano konseri için Taner’e davet yapıldı

Hem sanatseverlerin beğenisini kazanan hem de organizatörlerin dikkatini çeken Taner’e Vakıf Başkanı Enrica Cissarelli Mormone tarafıdan Aralık ayında benzeri bir konseri yine Milano’da gerçekleştirmesi için davet yapıldı.