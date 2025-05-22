Piyanist Rüya Taner, Londra’da konser verdi

Piyanist Rüya Taner, “Asya’nın Tatlı Suları” başlıklı solo piyano resitaliyle Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nde sanatseverlerle buluştu.

Etkinlik, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş’ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Hem doğunun mistik melodileri hem de klasik müzik formunda işlenmiş Türk ve Orta Asya ezgilerinin yer aldığı programda Taner, Dede Efendi’den “Gülnihal” ve Anadolu türküsü “Aman Avcı”yı kendi düzenlemeleriyle seslendirdi.

Taner programda, Fazıl Say’ın lirik eseri “Kumru”, Sayram Akdil’in çağdaş Türk müziği örnekleri ve Aziza Mustafazadeh’in “Always” adlı eserine de yer verdi.

Konserin ardından konuklara resepsiyon verildi.

Steinway & Sons sanatçısı olarak dünya turnelerine devam eden Taner, bu yıl Azerbaycan, Fransa, Güney Afrika, ABD ve Avustralya gibi ülkelerde konserler verecek.