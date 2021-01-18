Piyango talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 15 Ocak tarihli çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Fetine Uğurlu, 400 bin TL’lik çekini teslim aldı.

KKTC Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, ‘65432’ numaralı bilete isabet eden 400 Bin TL’lik büyük ikramiye, Fetine Uğurlu tarafından teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, Piyangolar Birimi’nin tüm şeffaflığıyla ikramiyelerini dağıttığını vurguladı. Kazananı tebrik eden Yıldızev, paranın sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde de bulundu.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 30 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Çekiliş ikramiye çıkana kadar çekilmeye devam edecek. Çekiliş için bilet fiyatı 25 TL, büyük ikramiye ise 400 Bin TL olarak açıklandı.

Açıklamada, çekiliş sonuçlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşılabileceği anımsatılırken, resmi adresten kontrol yapılmadan biletlerin atılmaması uyarısında bulunuldu.