Türkiye Muğla'daki helikopter kazasında Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Taner Gönül'ün ağabeyi pilot Tamer Gönül hayatını kaybetti.

Tamer Gönül, Türk Silahlı Kuvvetlerinden Albay rütbesi ile emekli olduktan sonra sağlık alanında hizmet etmek amacıyla ambulans helikopter pilotluğu yapmaya başlamıştı.

Dış Basın Birliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Muğla'daki helikopter kazasında Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Taner Gönül'ün ağabeyi pilot Tamer Gönül'ün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Merhum Tamer Gönül, Türk Silahlı Kuvvetlerine yıllarca değerli hizmetlerde bulunmuş, son olarak Albay rütbesi ile emekli olduktan sonra sağlık alanında hizmet etmek amacıyla ambulans helikopter pilotluğu yapmaya başlamıştı.

Tamer Gönül’e ve kazada hayatını kaybeden diğer kardeşlerimize Allah’tan rahmet, başta değerli kardeşimiz Taner Gönül olmak üzere tüm Gönül ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.