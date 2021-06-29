Pilides: “Kıbrıs’ın sondaj programı Kasım-Aralık 2021’de başlayacak”

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Bayan Natasa Pilides, Kıbrıs’ın sondaj programının Kasım-Aralık 2021’de başlayacağını, petrol devi ExxonMobil’in Blok 10’da sondaj yapmasının beklendiğini duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Enerji Komitesi’ne Kıbrıs’ın enerji programıyla ilgili bilgi verdikten sonra basına açıklama yapan Pilides, Covid-19 salgınından sonra kesintiye uğrayan sondaj faaliyetlerinin Blok 10’da yılsonuna kadar başlaması için Bakanlığın ExxonMobil ile yoğun çalışmalar yaptığını bildirdi.

Natasa Pilides, şirketin bir sondaj gemisi kiraladığını ve yetkililerin gerekli izni vermek için çalıştıklarını, ABD ve diğer ülkelerden uzmanların sondaj sürecinde yer almak için Kıbrıs’a gelmeye başladıklarını söyledi.

Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilides, “Yola çıktık. Umarım pandemiyle ilgili hiçbir sürpriz olmaz. En geç Kasım-Aralık döneminde, görüşmelerin devam ettiği ENI TOTAL ile de sondajın başlamasını bekliyoruz” dedi.

2019’da ExxonMobil/Qatar Petroleum’un ortaklığında Blok 10’da bir araştırma kuyusu açılmış ve tahmini 5-8 trilyon ayak küp (tcf) miktarında doğal gazı olan Glaucus alanı keşfedilmişti.