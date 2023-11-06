Pile'deki gerginliği takip etmek isteyen gazetecilere polis engeli

Pile’de yaşanan gerginliği izleyip kamuoyuna aktarmak adına bölgeye ulaşmaya çalışan gazetecilerin Beyarmudu’ndaki barikattan geçişlerine izin verilmedi.

Barikata giden farklı kurumlardan gazetecilerin, Türk kontrol noktasında sorun yaşadığı, görevli polisin, önce gazetecilere ait kimlik kartlarını fotoğraf çektiği, ardından birilerine gönderildiği, son olarak da “üst düzey emir var, geçişinize izin veremeyiz” diyerek geri döndürdüğü öğrenildi.

Söz konusu “üst düzey” emrin hangi makamdan geldiği merak konusu halini aldı.

Bölgeye giden gazetecilerden Devrim Demir, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Pile köyüne girişlerinin engellendiğini belirtti.

Demir, “Gazeteciler, Beyarmudu’ndaki geçiş noktasından Pile köyüne giremez. Gelmeyin geri dönün” dedi.

Muhabir ekibinin geçişine izin verilmeyen “Bağımsız Gazete” de konuyla ilgili haber yaptı, basın mensuplarının geçişinin engellendiğini yazdı.

Pile’de, bugün sabah saatlerinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sürdürdüğü parselasyon çalışmaları üzerine gerginlik yaşanmıştı.

Gerginlik, “gençlik arsaları” için yapılan parselasyon çalışmalarının, Türk tarafına ait topraklara geçtiği yönündeki iddialar üzerine patlak vermişti.

Yaşanan gerginlik, öğlen saatlerinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin parselasyon çalışmalarını durdurmasının ardından sona erdi.