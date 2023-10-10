Pile'de varılan uzlaşı neler içeriyor?

Diplomatik krize yol açan Pile – Arçoz (Yiğitler) yolu konusunda “karşılık anlayış” sağlandı, uzlaşıya varıldı. Mutabakata varılan çerçeveye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yol çalışmalarının 23 Ekim’de başlayacağı ifade ediliyor…

Söz konusu gelişmeyi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart açıkladı, varılan mutabakata ilişkin çerçevenin Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girdiğini belirtti, detay paylaşmadı.

Varılan uzlaşıya ilişkin ne kuzey ne de güneydeki yönetim detay paylaştı...

Ancak güneydeki basının aktardığına göre yolla birlikte, Pile’nin kuzeyindeki 400 dönümlük araziye konutlar inşa edilecek, boş bir alana ise güneş enerjisi santrali kurulacak.

Yol üzerine geçiş noktalarının da yerleştirilmesinin planlandığı ancak konumunun henüz belirlenmediği, bu kararın “Avrupa Birliği’nin emriyle geldiği” ifade ediliyor.

Yine güneydeki haber kaynaklarına göre çerçeve anlaşması kapsamında Türk askeri personelinin Pile'nin batısındaki tampon bölgeye girme olasılığını da ortadan kaldırıyor. Köyün batısındaki Türk askeri mevzisinin artık “sivil kullanıma” açılacağı, mevzilerin geri çekileceği iddia ediliyor.

Öte yandan Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği ile ABD ve Fransa Büyükelçililkleri, Pile – Arçoz yolu ile ilgili durumun istikrara kavuşturulması adına varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Her iki tarafı da müzakerelerin yeniden başlatılması için adımlar atma konusunda esnek ve açık olmaya çağıran söz konusu diplomatik misyonlar, BM Genel Sekreteri Guterres’in bir BM temsilcisi atamasının acil ihtiyaç olduğu vurgusunda bulundu.

Uzlaşıyı Stewart duyurdu

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Pile – Arsos (Yiğitler) köyü arasındaki yolla ilgili mutabakata varıldığını açıkladı.

Varılan mutabakata ilişkin bilgi paylaşmayan Stewart, "Pile'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı. Halen birkaç yöntem tartışılıyor ancak çerçeve anlayışı bugün (Pazartesi) yürürlüğe girecek” dedi.

Konutlar inşa edilecek, güneş enerjisi santrali kurulacak, geçiş noktaları eklenecek

Güneydeki basının aktardığına göre yolla birlikte, Pile’nin kuzeyindeki 400 dönümlük araziye konutlar inşa edilecek, boş bir alana ise güneş enerjisi santrali kurulacak.

Yol üzerine geçiş noktalarının da yerleştirilmesinin planlandığı ancak konumunun henüz belirlenmediği, bu kararın “Avrupa Birliği’nin emriyle geldiği” ifade ediliyor.

Yine güneydeki haber kaynaklarına göre çerçeve anlaşması kapsamında Türk askeri personelinin Pile'nin batısındaki tampon bölgeye girme olasılığını da ortadan kaldırıyor. Köyün batısındaki Türk askeri mevzisinin artık “sivil kullanıma” açılacağı, mevzilerin geri çekileceği iddia ediliyor.

İngiltere Fransa ve ABD, Pile'de varılan uzlaşıyı selamlayarak vurguladı:

“Kıbrıs’a BM temsilcisi atanması acil bir ihtiyaç”

Öte yandan Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği ile ABD ve Fransa Büyükelçililkleri, Pile – Arçoz yolu ile ilgili durumun istikrara kavuşturulması adına varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, bu süreçte tarafların yapıcı bir yaklaşım benimsediği, BM’nin her iki toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Pile’yi geliştirmek amacıyla bir yol bulma yönünde temel rol üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada, üç diplomatik misyonun da BM Barış Gücü ve Genel Sekreter Özel Temsilcisi Colin Stewart'a, Kıbrıs'ta barışçıl bir çözümü baltalayabilecek gerginliklerin önlenmesi amacıyla taraflarla olan ilişkilerinde tam desteklerini yineledikleri belirtildi.

Her iki tarafı da müzakerelerin yeniden başlatılması için adımlar atma konusunda esnek ve açık olmaya çağıran söz konusu diplomatik misyonlar, BM Genel Sekreteri Guterres’in bir BM temsilcisi atamasının acil ihtiyaç olduğu vurgusunda bulundu.

Ne olmuştu?

Türk tarafının “insani amaçlar” taşıdığı iddiasıyla, tam da Birleşmiş Milletler ile tartışmalı bölge olarak nitelendirilen noktadan yapımına başlamaya çalıştığı yol, bir ayı aşkın süredir, kapalı kapılar ardında Dışişleri Bakanlığı ve BM yetkilileri arasında gerçekleşen müzakerelerin sonuçlanmasını bekliyordu.

Tartışmalı bölgede başlayan yol yapım çalışmalarının ilk gününde, iş araçlarını engellemeye çalışan BM personelleri darp edilmiş, yaşananlar BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türk tarafını kınayacağı diplomatik bir krize neden olmuştu.