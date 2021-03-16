Pierides ödülü, Neşe Yaşın ve Kostas Katsonis’e verildi

Kıbrıs’ın güneyinde 1978’den beri faaliyet gösteren Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği (ELK), 2009 yılından beri G.F Pierides adına verdiği Edebiyat Ödülüne bu yıl şair Neşe Yaşın ve filolog, edebiyatçı Kostas Katsonis’i layık gördüğünü duyurdu. Ödül jürisi Neşe Yaşın’ı çok yönlü, lirik, dinamik, erotik şiiriyle Kıbrıs şiirine kattığı zenginlik ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, barış ve yazarların işbirliği için cesur çabaları nedeniyle ödüllendirdiğini açıkladı.

Kostas Katsonis ise bir romancı, şair, eleştirmen ve denemeci olarak çok kanallı çalışmalarıyla mütevazi biçimde Kıbrıs edebiyatına kattığı prestij, kalite ve olgunlukla bu ödüle layık görüldü.

Daha önce bu ödüle layık görülenler arasında Kyriakos Charalambides, Panos Ioanides, Dina Katsouri, Christos Hadjipapas, George Moleskis gibi isimler bulunuyor.

1978 yılından beri faaliyet gösteren Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği 1990 yılında Aziz Nesin’i misafir etmiş ve bu tarihsel ziyaret sırasında Kıbrıs’ın bölünmesinin ardından politik otoritenin baskı ve engelleme çabalarına rağmen ilk kez Nesin öncülüğünde iki toplumdan yazarların çeşitli etkinlikler için karşılıklı geçişleri sağlanmıştı. Kıbrıs’ın kuzeyinde örgütlü Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile güneydeki Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği düzenli işbirliklerini sürdürmekte ve her yıl iki toplumdan genç şair ve yazarların iki dilli kitaplarının basımının sağlandığı bir edebiyat ödülünü birlikte yürütmektedirler.

Adına ödül konan yazar G.F Pierides derneğin ilk ve onursal başkanıdır.