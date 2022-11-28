Philip Morris International, yeni IQOS ILUMA’yı Lefkoşa’da tanıttı

Yeni IQOS ILUMA, tütünü indüksiyon yoluyla ısıtan Smartcore Inductıon System ile Kuzey Kıbrıs’ta

Philip Morris International (PMI) ürünlerinin Kuzey Kıbrıs’taki satış ve dağıtımından sorumlu distribütörü Kaner Şirketler Grubu, nikotin ürünü kullanan yetişkinler için yeni nesil IQOS ILUMA'yı piyasaya sürdü. Dünyanın 1 numaralı tütün ısıtma teknolojisi IQOS, Smartcore Inductıon System ile tütünü yakmadan indüksiyon yoluyla ısıtıyor.

IQOS ILUMA serisi üç farklı cihaz alternatifi ve fiyat seçenekleriyle piyasaya sunuldu. Her üç cihazda da ısıtma bıçağı bulunmuyor.

Philip Morris International, 2016’da ilan ettiği ‘dumansız gelecek’ vizyonu kapsamında 2025 yılına kadar, sigara içmeye devam edecek olan en az 40 milyon sigara kullanıcısının dumansız ürünlere geçiş yapmasını hedefliyor.





Jacek Olczak: “Dumansız geleceği hızlandırmak adına önemli bir adım”

Philip Morris International’ın uzun vadeli hedefini “Hedefimiz sigarasız bir dünya; sigaranın yerine sigara içmeye devam etmekten daha iyi bir seçim olan dumansız alternatiflerin tercih edildiği bir dünya” olarak özetleyen PMI CEO'su Jacek Olczak, yeni ürünleri IQOS ILUMA’yı şimdiye kadarki en yenilikçi cihazı şeklinde tanıttı.



Serhan Kaner: “Yetişkinlerin daha az zararlı ürün alternatifleri hakkında doğru bilgilendirilmesini önemsiyoruz”

PMI ürünlerinin Kuzey Kıbrıs’taki satış ve dağıtımından sorumlu distribütörü Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner ise lansmanla ilgili açıklamalarda bulundu, şunları söyledi: “Sigara kaynaklı hastalıklardan korunmanın en iyi yolu sigaraya hiç başlamamak veya bırakmak. Bununla birlikte sigara kullanımına devam edecek yetişkin tüketicilerin daha az zararlı ürün alternatifleri hakkında doğru bilgilendirilmesini çok önemsiyoruz. Dumansız Ada vizyonumuza paralel olarak Kuzey Kıbrıs’ın IQOS ILUMA ile ilk tanışan ülkeler arasında olması bizim için gurur verici.”

IQOS ILUMA 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs’ta satışa sunulacak.