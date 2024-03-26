PGM’de atamalar yapıldı

Polis Genel Müdürlüğü 1. ve 2 . Yardımcı görevlerinde atamalar belli oldu. PGM’den yapılan açıklamada Genel Müdür 1. Yardımcı Girne Polis Müdürü Ali Adalıer olurken, 2. Yardımcı Kaan Resa Saçar oldu.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Polis GENEL MÜDÜR I. YARDIMCISI MEVKİİNE GİRNE POLİS MÜDÜRÜ ALİ ADALIER, POLİS GENEL MÜDÜR II. YARDIMCISI MEVKİİNE İSE POLİS OKULU MÜDÜRÜ KAAN RESA SAÇAR ATANDI.

ATAMA KARANAMESİ;

“51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69’uncu Maddesi ve 31/2022 (11/2024 Değişiklik) sayılı geçici 1’inci maddesi kapsamında, Girne Polis Müdürü olarak görev yapan Polis Müdürü (3. Derece) Ali ADALIER’in, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla, 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren Polis Genel Müdür I. Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.”

“51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69’uncu Maddesi ve 31/2022 (11/2024 Değişiklik) sayılı geçici 1’inci maddesi kapsamında, Polis Okulu Müdürü olarak görev yapan Polis Müdürü (3. Derece) Kaan Resa SAÇAR’ın, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla, 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren Polis Genel Müdür II. Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.”