Pfizer / BioNTech aşılarının depolanacağı iki özel buzdolabı Kıbrıs’a geldi

Pfizer / BioNTech aşılarının depolanacağı iki özel buzdolabı geçtiğimiz cumartesi günü Kıbrıs’ın güneyine geldikten sonra kurulumu yapıldı.



Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasına göre, aşılar için -75 ° C’lık özel depolama koşulları gerektiğinden bakanlığın Avrupa Komisyonu tarafından imalatçıyla imzalanan anlaşma çerçevesinde iki özel buzdolabının satın alındığını duyurdu.



Her iki buzdolabında yaklaşık 130,000 doz aşı depolanabiliyor.



Eczacılık Hizmetleri yetkilisi Costas Chimonas, buzdolaplarının düzgün çalışmak için gereken uygun güvenlik sistemlerine sahip olduğunu, herhangi bir soruna karşı uzmanlardan oluşan bir ekibin kurulduğunu açıkladı.



Chimonas’ın açıkladığına göre ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Aşı Planı’na göre, aşılar merkezi bir yerde depolanacak ve ada genelinde Aşı Merkezleri’ne dağıtılacaklar.



Sağlık Bakanlığı’nın planlamasına göre aşılar, bütün bölgelerde faaliyet gösterecek 38 Aşı Merkezi’nde (100 biriimin çalışma olasılığıyla) eğitilmiş hemşireler ve Sağlık Zyaretçileri tarafından yapılacak.



Aşılanma süreci ve stoklar, aşıların depolandığı bölgedeki kaynağından Aşılama Merkezi’ne kadar olan süreç, bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla izlenecek.



Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Kıbrıs’ta aşılanmaya, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte 27 Kasım’da başlanacağını duyurmuştu.