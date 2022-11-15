Personel göç etti, proje durdu, eczacılar isyan etti…

Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu, 2020 yılından bu yana çalışmaları süren ve sona gelinen ‘Yeşil Reçete Otomasyon Projesi’nin Başbakanlık’ta bu işle görevli tek personelin yurt dışına göç etmesi ve yerine yeni bir personel atanamaması nedeniyle durduğunu açıkladı.

Yeşil reçete otomasyon süreci ile ilgili 2020 yılından beridir çalışmalar yürütüldüğü ifade edilirken, “15 aydır çalışmalar sürüyor, son aşamaya gelinen projede, Başbakanlıkta görevli tek yazılımcı personelin yurt dışına göç etmesi ve yerine yeni bir personel atanamaması nedeniyle tüm çabalar boşa gitti” denildi.

Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç dışı ve kontrolsüzce kullanılan antibiyotiklerin yeşil reçete otomasyon süreci ile önüne geçilebileceğine dikkat çekildi.

İlaç satışında tek yetkilinin eczacı olduğunun altı çizilen açıklamada, eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve yeşil reçete otomasyon sistemi başta olmak üzere ilaç takip sisteminin hayata geçirilmesi talep edildi.