“Personel artırılsın, vatandaşa bu reva mı?”

YENİDÜZEN

Restoran otel gibi birçok kapalı alana girişte PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirilmesi test merkezlerinde yoğunluğa neden oldu. Güneş altında sıra bekleyen vatandaş isyan etti: “Personel arttırılsın, vatandaşa bu reva mı?” diye sordu…

Sağlık Bakanlığı’nın önceki gün açıkladığı kararların ardından vatandaşlar dün PCR test merkezlerine akın etti. Uzayıp giden kuyruklar, yoğun şekilde çalışan personeli daha da zora sokarken, sıcak altında bekleyen vatandaşı da isyan ettirdi…

Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun, dün yaşanan yoğunlukta kendi sorumluluğunda olan tüm merkezlerde toplam 3 bin 162 test yaptıklarını anlattı. Buna göre; dün, Fuar alanındaki iki merkezde toplam bin 908 PCR, Mücahitler Sitesi’nde 615 PCR, 148 antijen test yaptıkları bilgisini veren Uzun, sorumlusu olduğu Gönyeli, Değirmenlik ve Yeniboğaziçi belediyelerinin toplam antijen sayısının 491 olduğunu belirtti.

PCR merkezindeki yoğun trafik, güneş altında dakikalarca bekleyen vatandaşı sıcaktan bezdirdi. İsyan eden vatandaşlar, “Personel arttırılsın, test saatlerinin yapıldığı süre uzatılsın veya yeni test merkezleri açılsın” diyerek yaşananlara sitem etti.

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR test merkezi ve Mücahitler Sitesi Test Merkezi’nde yaşanan yoğun insan trafiği sabahın erken saatlerinde başladı, öğlene dek sürdü. Birçok vatandaş, uygulamanın saat 14.00’e dek sürmesini eleştirdi, “Bu saatler uzatılmalı” dedi.

Sabah saatlerinden itibaren test merkezleri önünde oluşan uzun kuyruklar mesai bitimine dek sürdü. Belediye işçilerinden, polislere, öğrencilerden inşaat işçilerine kadar çeşitli meslek grupları ve toplumsal kesimlerden vatandaşın test yapmaya gittiği gözlemlendi.

Yoğunluktan dolayı zaman zaman görevliler ile vatandaşlar arasında gerilimli anlar da yaşandı.

Uzayan PCR kuyruklarında kimi zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da gözlemlendi.

"Test merkezlerinde sağlık görevlileri arttırılmalı. Bakanlık daha çok duyuru yapmalı, herkes başka merkezlere de yönelmeli" diyen vatandaşlar, uzayıp giden test kuyruklarını eleştirdi.

Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun: “İnanılmaz yoğun bir gündü”

Öte yandan dünün inanılmaz yoğun bir gün olduğunu belirten Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun, çok büyük bir kalabalığa hizmet verildiğini belirtti.

Bugün, Fuar alanındaki iki merkezde toplam bin 908 PCR, Mücahitler Sitesi’nde 615 PCR, 148 antijen test yaptıkları bilgisini veren Uzun, sorumlusu olduğu Gönyeli, Değirmenlik ve Yeniboğaziçi belediyelerinin toplam antijen sayısının 491 olduğunu belirtti. Tüm merkezlerde toplam 3 bin 162 test yaptıklarını anlattı.

Personelin 10 dakika bile mola yapmadan hizmet verdiğine de değinen Uzun, mesai saatlerinin de dışına çıkılarak test merkezlerine başvuran kişileri saat 15.00’e dek geri çevirmediklerini kaydetti.

Sıcakta bekleyen vatandaşlar için kaygı duyduğunu da dile getiren Uzun, 6 aydır hafta içi ve hafta sonu sürekli çalıştıklarını belirtti, tüm personeline teşekkür etti.

PCR KUYRUĞUNDA UZUN SÜRE BEKLEYEN VATANDAŞLAR YENİDÜZEN’E KONUŞTU:

“Önceden tedbir alınmalıydı”

Meryem Kaplan: “Bu sıcakta beklemek de çok zor”

“25 dakikadır sırada bekliyoruz ama süre önemli değil, bu sıcakta beklemek de çok zor. Buraya gölgelik yapsalar, çok sıra beklemesek olmaz mıydı?”

Mustafa Gül: “Bu sıcakta beklemek çok yıpratıcı”

“Görevlileri veya bu alanları çoğaltmalılar. Aksi halde bu şekilde uzayıp giden kuyruklar kişilerin test yapmak istememesine de neden olacak. Çok sıcak ve bu sıcakta beklemek gerçekten çok yıpratıcı.”

İzlem Özenli: “Bakanlık bunun için önlem almalı, kararları sonra açıklamalıydı”

“Çok uzun sıra var, buna karşın çok az sağlık çalışanı. O çalışanlara da günah. Bakanlık bunun için önlem almalı, kararları sonra açıklamalıydı.”

Yılmaz Çolakoğlu: “İki kişi ile bu iş dönmez ki”

“Benim değil ama bazı kişilerin maaşından veya izninden kesilebilir, günah. Personel arttırılmalı, test merkezleri çoğaltılmalı. İki kişi ile bu iş dönmez ki”

Mustafa Bozdağ: “Bu manzara hemen hemen her hafta aynı”

“Her hafta düzenli test yapıyoruz, bu manzara hemen hemen aynı. Bu şekilde devam edeceklerse saatleri uzatsınlar. Mesai saatleri dışında da bu işi yapabilmemiz gerek. Süre çok kısıtlı. Saatler uzatılmalı, insanlar sıcakta beklememeli, çalışanlar da rahat bir nefes almalı.”

Ketivan Muradovi: “Sıra daha hızlı ilerlemeli, burada olanlar zaten potansiyel vaka”

“Bunu yapmaya mecburuz ama çalışıyoruz, çok zaman kaybediyoruz. Bu sıra daha hızlı ilerlemeli, burada olanlar zaten potansiyel vaka, çok zaman harcamamalıyız”