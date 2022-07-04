Perdios: “Temmuz ve Ağustos aylarında seyahate çıkmamanız daha iyi olur!”

Kıbrıslı Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios, halka yaptığı çağrıda, Avrupa’da hava alanlarında yaşanmakta olan büyük kaos nedeniyle “Temmuz ve Ağustos aylarında seyahate çıkmamalarının daha iyi olacağını” duyurdu.

Avrupa’daki kaos nedeniyle Kıbrıs’a yönelik iptal edilmiş olan uçuşların, başka ülkelere kıyasla daha az olmasına karşın, halkın mümkünse Temmuz ve Ağustos aylarında yurtdışı seyahatlere çıkmamasının daha iyi olacağını belirtti.

Cyprus Mail’in haberine göre, bir grup Kıbrıslı milletvekili günler boyunca Frankfurt havaalanında iptal edilen uçuşlar nedeniyle mahsur kalırken, bu durum üzerine Turizm Bakanlığı Müsteşarı bir açıklama yaptı.

Müsteşar, adadaki iki havaalanına yönelik düzinelerce uçuşun son haftalarda iptal edilmiş olduğuna dikkati çekti ancak durumun öteki ülkedekiler kadar kötü olmadığını belirtti. Perdios, bu durumdan ötürü halkın Temmuz ve Ağustos aylarında yurtdışı seyahatlerden mümkünse kaçınmalarını istedi. Müsteşar, “Yunanistan, Hırvatistan ve İspanya gibi destinasyonlara yönelik yüzlerce değil binlerce uçuş iptal edilmiştir, bizdeki gibi düzinelerce değil” dedi.

Bunun derhal giderilebilecek bir sorun olmadığını kaydeden müsteşar, “Kimsenin büyü yapıp bu sorunu gidermesini bekleyemeyiz, ne Hermes havaalanları çözebilir bunu, ne ulaştırma bakanlığı, ne de biz çünkü seyahat talebi o kadar yüksektir ki, havayolları programlarını gerektiği kadar personelle düzgün biçimde dolduramamıştır... Yalnızca havayollarında değil, yurtdışındaki hava alanlarında da yeterli personel mevcut değildir” dedi.

Kıbrıs’a gelmek isteyenlerin burada yaz sezonunun Kasım’a kadar devam ettmekte olduğunu hatırlamalarını isteyen müsteşar, böylece güneşten yararlanmaya devam edebileceklerini söyledi. Genel olarak durumun bu yıl daha iyi olduğunu ve 2019’a kıyaslandığında, o yılın yüzde 75’lik oranına ulaşmış olduklarını belirten müsteşar, “Bu koşullarda bu performans tatminkardır çünkü son beş ayda Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ne yazık ki büyük bir pay kaybettik turizmde, aynı şekilde Omikron patlak verdi ve bu da çok sıkı protokollere, Avrupa’nın en sıkı protokollerine uymamızı gerektirdi” diye konuştu.